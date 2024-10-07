Глава Управления коммуникаций Администрации президента Турции Фахреттин Алтун поделился публикацией в связи с годовщиной израильского вторжения в сектор Газа.

«Сегодня 7 октября 2024... Израиль продолжает совершать геноцид в Газе, проливать кровь, попирать международное право и гуманитарные ценности на глазах у всего мира», — написал турецкий чиновник.

Он обвинил Израиль в безудержных убийствах гражданских лиц, медработников и журналистов, игнорируя все правовые, моральные и этические нормы. По словам Алтуна, с 7 октября 2023 года Израиль убил почти 50 000 палестинцев и препятствовал доступу людей к базовым потребностям.

«Эта жестокость, одно из величайших злодеяний новейшей истории, безусловно, не останется безнаказанной. Израиль рано или поздно ответит за эти злодеяния», — продолжил Алтун.

Он призвал международное сообщество более активно выступать против «архитекторов этого геноцида» и заверил, что Турция под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана продолжит поддерживать невинных людей и противостоять угнетению.