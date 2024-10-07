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Израиль уничтожил мечеть на юге Ливана
Израильские войска разрушили центральную мечеть Имама Али в Яруне, деревне примерно в двух километрах от ливано-израильской границы. После начала наземного вторжения в Ливан на фоне масштабных воздушных атак страна переживает волну разрушений и массовых смертей среди мирного населения. #тртенарусском #израиль #ливан #мечеть #разрушения #имамали #войналиван #наземнаяоперация #атакарелигиозныеобъекты #новости #трт #новостимира
Израиль уничтожил мечеть на юге Ливана / Others
7 октября 2024 г.
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