Израиль уничтожил мечеть на юге Ливана

Израильские войска разрушили центральную мечеть Имама Али в Яруне, деревне примерно в двух километрах от ливано-израильской границы. После начала наземного вторжения в Ливан на фоне масштабных воздушных атак страна переживает волну разрушений и массовых смертей среди мирного населения. #тртенарусском #израиль #ливан #мечеть #разрушения #имамали #войналиван #наземнаяоперация #атакарелигиозныеобъекты #новости #трт #новостимира