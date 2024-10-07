Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган опубликовал видеообращение в годовщину начала израильских атак на Газу, в котором осудил действия Израиля и выразил солидарность с палестинским народом.

«Сегодня 7 октября… За год в Газе были жестоко убиты 50 тыс. человек. Большинство из убитых — женщины и дети. Больницы, школы, храмы — все разрушено. В Газе, Палестине, а теперь и в Ливане жертвами стали не только невинные люди, но и сама человечность», — сказал Эрдоган.

Турецкий лидер выразил соболезнования семьям погибших и подчеркнул, что Турция готова поддерживать палестинцев: «Не стоит забывать, что Израиль рано или поздно заплатит за этот геноцид, который продолжается уже год. Так же как Гитлер был остановлен совместными усилиями, так и правительство Нетаньяху будет привлечено к ответу».

Президент Турции также напомнил о том, что его страна всегда будет стоять на стороне палестинского народа: «Турция и дальше будет твердо стоять против политики геноцида, оккупации и разрушений, которую Израиль проводит уже более года. Этот геноцид не должен оставаться без ответа. Мы будем продолжать призывать весь мир к солидарности и справедливости. Без справедливости для Газы мир не достигнет покоя».