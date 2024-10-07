В конце мая один из руководителей греческой судоходной компании получил тревожное письмо, предупреждающее о том, что судно компании, следующее через Красное море, подвергнется нападению со стороны йеменских хуситов, пишет Reuters.

По данным издания, в письме, подписанном Центром координации гуманитарных операций (HOCC), говорится, что судно нарушило запрет хуситов на транзит после захода в израильский порт и будет «атаковано йеменскими вооруженными силами в любом подходящем месте».

Сообщения о подобных угрозах начали поступать по меньшей мере шести греческим судоходным компаниям с мая этого года, сообщает Reuters. По словам представителей отрасли, хуситы расширили свою тактику, начав угрожать не только отдельным судам, но и всем флотам компаний, работающих в регионе.

С ноября 2023 года хуситы совершили около ста атак на суда в Красном море, в том числе на суда греческих владельцев. Эти атаки вынудили многие танкеры и грузовые суда выбирать более длинный маршрут вокруг Африки, что привело к сокращению транзита через Суэцкий канал почти в два с половиной раза.

Ухудшение ситуации в Красном море происходит на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По данным ливанского Национального информационного агентства в воскресенье по югу Бейрута было нанесено более 30 ударов, которые были слышны по всему городу. Среди пострадавших объектов — автозаправочная станция и склад медицинских принадлежностей.

«Хезболла» заявила, что в ответ на действия Израиля обстреляла израильские силы артиллерийским огнем после их попытки проникновения в район Халлат Шуаиб в Блиде на юге Ливана. Группировка также сообщила о запуске ударных беспилотников по израильской военной базе.