ПОЛИТИКА
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Шведский министр под овощной атакой
Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард была вынуждена покинуть парламент после того, как активисты, поддерживающие Палестину, начали бросать в нее помидоры и красный лук
Шведский министр под овощной атакой
Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард / Фото: AA
7 октября 2024 г.

В четверг, во время дебатов в шведском парламенте Риксдаг, министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард столкнулась с неожиданным инцидентом: ее забросали помидорами и красным луком. Инцидент произошел, когда Стенергард отвечала на вопросы, касающиеся позиции Швеции по палестино-израильскому конфликту.

Председатель Риксдага Анн-Софи Мальм сообщила, что это были активисты, выступающие за Палестину. Они обвинили министра в поддержке геноцида. Полиция арестовала трех человек, участвовавших в акции, сообщила газета Dagens Nyheter.

Стенергард выразила свое возмущение произошедшим, отметив, что «во время дебатов представители власти должны иметь возможность вести диалог без угрозы быть заброшенными чем-то, особенно в зале Риксдага, который является местом для избранных представителей».

Газета Dagens Nyheter также отметила, что помидоры и лук не были обнаружены во время проверки на безопасность, несмотря на запрет проносить что-либо, кроме блокнотов.

После инцидента премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон потребовал усилить меры безопасности.

«Я ожидаю тщательного анализа произошедшего и принятия более строгих мер для обеспечения безопасности избранных представителей», — заявил Кристерссон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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