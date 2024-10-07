Командир иранских сил «Кудс» Исмаил Каани и Хашем Сафиддин, потенциальный преемник убитого Хасана Насраллы, не выходят на связь с момента нанесения ударов по Бейруту на прошлой неделе. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее Каани прибыл в Ливан после гибели генсек «Хезболлы» Сейида Хасана Насраллы в результате израильского авиаудара в прошлом месяце.

Один из официальных лиц заявил, что Каани находился в южных пригородах Бейрута, известных как Дахия, во время удара, предположительно нацеленного на высокопоставленного представителя «Хезболлы» Хашема Сафиддина. Однако, по словам источника Reuters, в момент удара Каани не встречался с Сафиддином. Судьба обоих остается неизвестной.

Представитель «Хезболлы» сообщил, что Израиль препятствует проведению поисковых работ в районе, где, как предполагается, находился Сафиддин во время бомбардировки южных пригородов Бейрута в четверг. Группировка намерена объявить о судьбе Сафиддина только после завершения поисков.

«Израиль должен позволить спасательным командам выполнить свою работу», — заявил высокопоставленный политический представитель «Хезболлы» Махмуд Кмати иракскому государственному телевидению.

Сафиддин рассматривался как вероятный преемник Насраллы, убитого в результате израильского удара по Дахии 27 сентября. Кмати сообщил, что в настоящее время «Хезболлой» руководит временное совместное командование, пока не будет выбран новый лидер, что «требует времени и соответствующих обстоятельств».

По словам иранских официальных лиц, Иран и «Хезболла» не могут связаться с Каани, назначенным Тегераном главой зарубежной военно-разведывательной службы Революционной гвардии Ирана после убийства его предшественника Касема Сулеймани американским беспилотником в Багдаде в 2020 году.

Израиль продолжает наносить удары по множеству целей в Дахии в рамках ливанской кампании. Конфликт резко обострился за последние две недели, при этом Израиль отверг поддержанный США призыв к прекращению огня. По данным правительства Ливана, в результате широкомасштабной воздушной кампании Израиля против ливанских городов и деревень 1200 человек погибли, а 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.