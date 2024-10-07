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Израильский авиаудар по лагерю беженцев убил журналиста агентства «Анадолу»
Израильский авиаудар по лагерю беженцев Джебалия убил журналиста турецкого агентства «Анадолу» Хасана Хамада на севере сектора Газа. Сообщается, что Хасан получил угрозы о смерти от израильского чиновника, прежде чем Израиль нанес удар по его дому, поскольку израильские силы продолжают регулярно нападать на журналистов, освещающих наступление Израиля на палестинский сектор Газа. #trtнарусском #израиль #газа #палестина #журналист #убийствожурналиста #сми #анадолу #свободаслова #пресса #новости #трт #новостимира
Израильский авиаудар по лагерю беженцев убил журналиста агентства «Анадолу» / Others
7 октября 2024 г.
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