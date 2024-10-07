Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины сообщило об успешной операции против российского тральщика «Александр Обухов» Балтийского флота ВС РФ. В результате операции корабль получил тяжелые повреждения и нуждается в капитальном ремонте.

«В результате успешной операции ГУР МО Украины выведен из строя тральщик балтийского флота Вооруженных сил РФ «Александр Обухов», — говорится в сообщении ГУР.

По данным украинской разведки, тральщик, базировавшийся в Балтийске и готовившийся к боевому дежурству, получил серьезные повреждения двигателя. Через отверстие в газоходе в двигатель попала вода, что привело к необходимости капитального ремонта.

ГУР отмечает, что ремонт может стать серьезной проблемой для российского флота из-за дефицитности двигателя М-503 и технической сложности ремонта ключевой установки корабля. Примечательно, что «Александр Обухов» уже проходил ремонт в Санкт-Петербурге в июле 2024 года.

Украинская разведка также сообщает, что это уже второй корабль Балтийского флота России, получивший повреждения за последние полгода.