В результате авиаудара российских войск по Херсону, который произошел в Центральном районе города, пострадали 20 человек, в том числе двое детей. Областная военная администрация сообщает, что на город были сброшены четыре авиабомбы, удар пришелся по ранее разрушенной школе и прилегающим жилым зданиям.

Двухлетний мальчик и четырехлетняя девочка получили взрывные травмы и осколочные ранения ног. Они были доставлены в больницу. Медики борются за их здоровье, как и за состояние остальных пострадавших мирных жителей, которых также эвакуировали в больницы.

С момента деоккупации Херсона осенью 2022 года российские войска регулярно обстреливают область. Только 1 октября на рынке в центре города погибли шесть человек, еще шесть получили ранения. Под обстрелом оказались торговые ряды, где в утренние часы местные жители покупали или продавали товары.

Областные власти призывают жителей быть осторожными и при первых признаках угрозы укрываться в безопасных местах.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.