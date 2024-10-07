ПОЛИТИКА
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Президенты Турции и РФ провели телефонные переговоры
Лидеры Турции и России обсудили двусторонние отношения и глобальные вопросы. Президент Эрдоган подчеркнул важность продолжения диалога
Президенты Турции и РФ провели телефонные переговоры
Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин / Фото: АА / Others
7 октября 2024 г.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил позитивную динамику в отношениях двух стран. «Укрепление и развитие отношений между Турцией и Россией вызывает удовлетворение», — передает слова Эрдогана администрация турецкого президента.

Эрдоган подчеркнул намерение продолжать политический диалог на высоком уровне. Он заявил, что в предстоящий период стороны продолжат «детально обсуждать вопросы региона и мира по различным вопросам».

В завершение разговора президент Турции поздравил Владимира Путина с днем рождения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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