Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.

В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Россией, а также региональные и глобальные вопросы.

Президент Эрдоган отметил позитивную динамику в отношениях двух стран. «Укрепление и развитие отношений между Турцией и Россией вызывает удовлетворение», — передает слова Эрдогана администрация турецкого президента.

Эрдоган подчеркнул намерение продолжать политический диалог на высоком уровне. Он заявил, что в предстоящий период стороны продолжат «детально обсуждать вопросы региона и мира по различным вопросам».

В завершение разговора президент Турции поздравил Владимира Путина с днем рождения.