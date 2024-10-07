ПОЛИТИКА
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Геноцид в Газе: вопросы детей 2040 года
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился видеороликом в поддержку палестинцев, которые уже целый год страдают от геноцидной войны Израиля в Газе. По сюжету видео в 2040 году дети чтят память погибших в Газе в 2023-2024 годах на мемориалах в разных странах мира, а в конце ролика спрашивают у старших, почему они допустили этот геноцид. #trtнарусском #израиль #газа #палестина #историягазы #вторжение #ближнийвосток #палестинцы #геноцид #сопротивление #новости #трт #новостимира #WARonHUMANITY #войнаПРОТИВчеловечности
Геноцид в Газе: вопросы детей 2040 года / Others
7 октября 2024 г.
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