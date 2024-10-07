Представитель правящей Партии справедливости и развития Турции (AK Parti) Омер Челик выступил с резким осуждением действий Израиля в секторе Газа, назвав их геноцидом. По его словам, 70% погибших в Газе — это женщины и дети.

Челик раскритиковал западные страны за поддержку Израиля, отметив растущий разрыв между позициями правительств и общественным мнением на Западе. Он подчеркнул, что в то время как люди в западных странах выходят на улицы в поддержку Палестины, правительства продолжают поддерживать «политику геноцида» Израиля.

Представитель правящей партии обвинил премьер-министра Израиля Нетаньяху в стремлении распространить конфликт на весь регион. По его словам, Израиль пытается превратить Ливан во «вторую Газу». Челик также раскритиковал международную систему и организации за бездействие.

«Мы столкнулись с кликой убийц, которая идет против всей системы, всего международного права и всех ценностей, присущих человечеству», — заявил турецкий политик.

Он призвал к созданию «фронта человечности» против действий Израиля и подчеркнул необходимость привлечения Нетаньяху и его правительства к ответственности.

«Честь международного права и международной системы зависит от того, будет ли судимо правительство Нетаньяху. Пока Нетаньяху и его сеть не будут судимы и не понесут наказание за свои преступления, это не приведет ни к какому результату», — заявил Челик.

Он также выразил полную поддержку позиции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который с самого начала конфликта призывал к созданию «фронта человечности» и защите человеческих ценностей.

В заключение представитель турецкой партии подчеркнул, что Турция однозначно поддерживает Палестину. «Наша позиция ясна. Мы на стороне человечности, на стороне человеческих ценностей. Защищать Газу сегодня — значит защищать человеческое достоинство. Поддерживать дело Палестины — значит поддерживать ценности человечества», — заключил он.