Бросая вызов Израилю: в мире растет международное признание Палестины

С 7 октября 2023 года жестокое наступление Израиля на палестинскую Газу подтолкнуло все большее число стран к официальному признанию Палестины в качестве суверенного государства, что усиливает изоляцию Тель-Авива на мировой арене. Вот девять стран, которые не поддались давлению Израиля и признали Палестину в 2024 году. Последуют ли их примеру другие? #trtнарусском #израиль #газа #палестина #дипломатия #международноепризнание #вторжение #геноцид #новости #трт #новостимира