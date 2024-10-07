Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с критикой недавних законодательных инициатив по ужесточению миграционной политики в России. В своем телеграм-канале он выразил разочарование текущим подходом к решению миграционных вопросов.

Кадыров подчеркнул, что нынешние меры против мигрантов чрезмерно жестки и непродуктивны. «Такое чувство, что кто-то целенаправленно сталкивает Россию с соседними братскими регионами. Миграционную политику если и менять, то не таким отвратительным образом, когда остервенело бросаются на всех неместных, кто под руку попадется», — написал глава Чечни.

По мнению Кадырова, проблема возникла не из-за мигрантов, а из-за «безалаберности» ответственных должностных лиц. Он предостерег от «разжигания в обществе ненависти к мигрантам» и призвал к созданию «правильной системы миграционного контроля».

Кадыров также отметил важность дифференцированного подхода к мигрантам: «Нужно устранить причины, а не заниматься их последствиями. Поэтому призываю оставить эти средневековые подходы и заняться точечным решением вопроса. Главное — понимать, что есть нарушители закона среди мигрантов, а есть и законопослушные. Последних, к слову, намного больше».

Критика Кадырова прозвучала после внесения в Госдуму пяти миграционных законопроектов в начале октября. Эти законопроекты предусматривают ужесточение наказаний за нарушение миграционного законодательства, включая признание незаконного нахождения в России отягчающим обстоятельством при совершении преступления.

Ужесточение миграционной политики в России последовало за нападением на концертный зал «Крокус Сити Холл» в марте, в результате которого погибли 145 человек и более 500 пострадали.