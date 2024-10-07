Речь Эрдогана на ГА ООН про войну Израиля в Газе

7 октября исполнился год геноцидной войне Израиля в палестинской Газе, и вот основные моменты из выступлений президента Турции Эрдогана на Генеральной ассамблеи ООН, посвященных целому ряду вопросов в рамках ООН и ее Совета Безопасности — органа, призванного поддерживать глобальную стабильность и разрешать конфликты. #trtнарусском #израиль #газа #палестина #оон #эрдоган #война #новости #трт #новостимира