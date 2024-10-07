Около 250 000 человек пересекли границу из Ливана в Сирию в результате усиленных атак Израиля. Это следует из данных верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

«Я нахожусь на сирийско-ливанской границе, где с 23 сентября четверть миллиона людей пересекли границу», — сообщил в социальной сети X глава УВКБ ООН Филиппо Гранди.

Он добавил, что местные власти, Сирийский Красный Полумесяц, ООН и партнерские организации непрерывно работают над обеспечением гуманного и эффективного реагирования на приток беженцев.

В субботу Гранди прибыл в регион для встречи с официальными лицами, а также сирийскими и ливанскими гражданами, бежавшими из Ливана из-за израильских атак. Он отметил, что сотни тысяч людей остались без средств к существованию или были перемещены в результате израильских авиаударов.

С 23 сентября Израиль проводит массированные авиаудары по Ливану, заявляя, что целью являются объекты «Хезболлы». В результате этих атак погиб 1 251 человек, 3 618 получили ранения, а более 1,2 млн были вынуждены покинуть свои дома.

Несмотря на предупреждения ряда стран и международных организаций о том, что регион Ближнего Востока находится на грани региональной войны из-за непрекращающихся атак Израиля на сектор Газа и Ливан, Тель-Авив расширил конфликт, начав 1 октября наземное вторжение в Южный Ливан.