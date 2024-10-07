История Газы началась не 7 октября

Жестокое нападение Израиля на палестинскую Газу потрясло весь мир: за год жестоких атак почти 42 000 палестинцев погибли, а бесчисленное множество других получили ранения или пропали без вести под обломками. Но история палестинского сопротивления началась не 7 октября, кровавая кампания Тель-Авива против палестинцев началась гораздо раньше. #trtнарусском #израиль #газа #палестина #геноцид #вторжение #сопротивление #палестинцы #оккупация #война #новости #трт #новостимира