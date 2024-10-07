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История Газы началась не 7 октября
Жестокое нападение Израиля на палестинскую Газу потрясло весь мир: за год жестоких атак почти 42 000 палестинцев погибли, а бесчисленное множество других получили ранения или пропали без вести под обломками. Но история палестинского сопротивления началась не 7 октября, кровавая кампания Тель-Авива против палестинцев началась гораздо раньше. #trtнарусском #израиль #газа #палестина #геноцид #вторжение #сопротивление #палестинцы #оккупация #война #новости #трт #новостимира
История Газы началась не 7 октября / Others
7 октября 2024 г.
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