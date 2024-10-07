Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отказался запретить продажу оружия Израилю, несмотря на призывы прекратить «соучастие в военных преступлениях». Во время заседания в Палате общин депутат Зара Султана спросила Стармера, готов ли он «сделать то, что морально и юридически правильно, и прекратить соучастие правительства в военных преступлениях, запретив все продажи оружия Израилю».

Стармер резко ответил: «Нет». Он добавил: «Но это действительно серьезный вопрос. Запрет всех продаж означал бы отсутствие оружия для оборонительных целей».

Султана возразила, упомянув истребители F-35, которые Израиль активно использует в своем наступлении на Газу, где, по данным местных органов здравоохранения, погибли около 42 тыс. людей.

Стармер повторил свою позицию: «Никакого [запрета на] оружие для оборонительных целей». Он добавил: «В годовщину 7 октября и через несколько дней после масштабной атаки Ирана на Израиль это было бы неправильным решением для нашего правительства, и я его не приму».

Стоит отметить, что британские силы участвовали в обороне Израиля во время недавней ракетной атаки со стороны Ирана. Министр обороны Джон Хили подтвердил участие британских сил в попытках предотвратить дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке.

Стармер в телевизионном обращении после иранской атаки заявил: «Мы поддерживаем Израиль и признаем его право на самооборону перед лицом этой агрессии». Он также добавил, что Британия поддерживает «разумное требование Израиля о безопасности своего народа».

Ранее британское правительство утверждало, что приостановка поставок комплектующих для истребителей F-35, конечным получателем которых является Израиль, нарушит глобальные цепочки поставок. По их заявлениям, эти детали крайне сложно, если вообще возможно, отследить. Однако многие эксперты по контролю над вооружениями активно оспаривают это утверждение.

Что касается Зары Султаны, она считается представительницей левого крыла Лейбористской партии и была сторонницей бывшего лидера партии Джереми Корбина.