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Россия бьет по Одессе: цель — продовольственная безопасность?
Российские войска вечером 7 октября нанесли удар баллистическими ракетами по Одесскому торговому порту, убив одного работника и ранив пятерых членов экипажа торгового судна под флагом Палау
Россия бьет по Одессе: цель — продовольственная безопасность?
Фото: Министерство развития общин и территорий Украины / Others
8 октября 2024 г.

Вечером 7 октября российские войска нанесли удар по Одесскому торговому порту, обстреляв его баллистическими ракетами. В результате атаки погиб один работник порта. Торговое судно под флагом Палау, находившееся на причале, было серьезно повреждено. Пять членов экипажа судна, все иностранные граждане, получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Министр развития территорий Украины Алексей Кулеба уточнил, что судно, известное как Optima, прибыло в порт за несколько часов до удара. Кулеба подчеркнул, что это уже второе иностранное судно, пострадавшее в результате обстрелов порта за последние два дня. Министр назвал действия российских войск «целенаправленным запугиванием», целью которых является нарушение работы морского коридора в Черном море.

По мнению Кулебы, атаки направлены на то, чтобы подорвать усилия Украины по обеспечению продовольственной безопасности в мировых регионах, зависимых от поставок сельхозпродукции из Одессы.

Накануне российские войска также обстреляли одесский порт, повредив сухогруз под флагом Сент-Китс и Невис, который должен был направиться в Италию с грузом кукурузы.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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