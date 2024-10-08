Вечером 7 октября российские войска нанесли удар по Одесскому торговому порту, обстреляв его баллистическими ракетами. В результате атаки погиб один работник порта. Торговое судно под флагом Палау, находившееся на причале, было серьезно повреждено. Пять членов экипажа судна, все иностранные граждане, получили ранения, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Министр развития территорий Украины Алексей Кулеба уточнил, что судно, известное как Optima, прибыло в порт за несколько часов до удара. Кулеба подчеркнул, что это уже второе иностранное судно, пострадавшее в результате обстрелов порта за последние два дня. Министр назвал действия российских войск «целенаправленным запугиванием», целью которых является нарушение работы морского коридора в Черном море.

По мнению Кулебы, атаки направлены на то, чтобы подорвать усилия Украины по обеспечению продовольственной безопасности в мировых регионах, зависимых от поставок сельхозпродукции из Одессы.

Накануне российские войска также обстреляли одесский порт, повредив сухогруз под флагом Сент-Китс и Невис, который должен был направиться в Италию с грузом кукурузы.

В условиях боевых действий TRT на русском не имеет возможности оперативно подтвердить или опровергнуть заявления противоборствующих сторон.