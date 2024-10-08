Турецкая автомобильная компания Togg представила свою новую модель седана T10F на технологическом фестивале TEKNOFEST в Адане. Мероприятие прошло при участии 128 организаций, включая государственные учреждения, технологические компании, университеты и СМИ.

T10F, спроектированный как спортивный седан, будет иметь запас хода 600 километров, что на 80 километров больше, чем у существующей модели SUV. Автомобиль вызвал большой интерес у посетителей фестиваля, особенно среди студентов и молодежи.

Студент Технического университета Коньи Сельчук Мирза также высоко оценил новую модель. «Я раньше имел опыт с T10X, у меня была возможность сесть за руль. Эта новая модель тоже очень хороша в категории седанов. Они создали прекрасный автомобиль. В будущем я хотел бы его приобрести», — сказал студент.

Министр промышленности и технологий Мехмет Фатих Каджир ранее посетил кампус Togg в Гемлике и провел тест-драйв T10F. Он отметил, что с этой моделью Togg обращается к совершенно новой целевой аудитории.

Генеральный директор Togg Гюркан Каракаш сообщил, что компания планирует представить T10F в первом квартале 2025 года и начать принимать предварительные заказы. Продажи начнутся с Турции в апреле того же года.

T10F будет доступен в трех технических версиях и двух комплектациях. Модель с задним приводом будет иметь мощность 218 л.с. и крутящий момент 350 Нм, а также запас хода от 350 до 600 км в зависимости от батареи. Полноприводная версия с двумя двигателями будет производить 700 Нм крутящего момента и иметь запас хода до 530 км.