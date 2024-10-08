ПОЛИТИКА
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Победа с оттенком бойкота
Президент Туниса Каис Саид победил на выборах с 90,69% голосов, сообщила избирательная комиссия. Оппозиция бойкотировала выборы, а явка составила 28,8%
Победа с оттенком бойкота
Президент Туниса Каис Саид победил на выборах с 90,69% голосов / Фото: Reuters
8 октября 2024 г.

По итогам прошедших 6 октября президентских выборов в Тунисе действующий президент Каис Саид был переизбран с результатом 90,69% голосов. Председатель Высшего избирательного совета Фарук Буаскер подтвердил данные на пресс-конференции, добавив, что оставшиеся голоса были распределены среди других кандидатов, включая лидера партии «Народное движение» Зухайра аль-Магзави (1,97%) и бизнесмена Аяши Замаля (7,35%), который участвовал в выборах, несмотря на продолжающееся судебное разбирательство.

Избирательная явка составила 28,8%. Всего в голосовании приняли участие 2 808 548 человек из 9,7 млн зарегистрированных избирателей.

Крупные оппозиционные партии, такие как «Ан-Нахда» и Фронт национального спасения, бойкотировали выборы, указывая на «отсутствие демократических условий для свободного выбора» и называя текущий политический климат «неподходящим для проведения справедливого голосования».

Саид, профессор конституционного права, который был впервые избран в 2019 году, удержал лидерство на фоне сложной политической ситуации в стране.

Выборы стали отражением растущей политической напряженности и скептицизма среди тунисцев по отношению к избирательному процессу, особенно в условиях массового бойкота со стороны оппозиции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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