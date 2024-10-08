Почему Нетаньяху не слушает призывы США?

Имеет ли США влияние на Израиль, спросил американский журналист Билл Уитакер у вице-президента США Камалы Харрис. На это кандидат в президенты от демократов заявила, что правильнее было бы спросить: «Есть ли у нас прочный союз между американским и израильским народом? Ответ на этот вопрос — да». #trtнарусском #израиль #сша #камалахаррис #нетаньяху #влияниесша #политика #войнавгазе #новости #трт #новостимира