ПОЛИТИКА
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Почему Нетаньяху не слушает призывы США?
Имеет ли США влияние на Израиль, спросил американский журналист Билл Уитакер у вице-президента США Камалы Харрис. На это кандидат в президенты от демократов заявила, что правильнее было бы спросить: «Есть ли у нас прочный союз между американским и израильским народом? Ответ на этот вопрос — да». #trtнарусском #израиль #сша #камалахаррис #нетаньяху #влияниесша #политика #войнавгазе #новости #трт #новостимира
Почему Нетаньяху не слушает призывы США? / Others
8 октября 2024 г.
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