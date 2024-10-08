Лидер ХАМАС Яхья Синвар в последние дни возобновил связь с представителями организации в Катаре, пишет портал Walla со ссылкой на израильских чиновников. По их словам, пока неясно, когда именно Синвар отправил свои сообщения, однако они не свидетельствуют о каком-либо изменении палестинской позиции по поводу сделки с Израилем.

Статья издания появилась на фоне многонедельных слухов в израильских СМИ о состоянии Синвара. Источники в службах безопасности писали, что глава ХАМАС не выходил на связь длительное время. По данным ряда израильских СМИ, в сентябре военные Израиля атаковали туннели на юге Газы, где, по сведениям разведки, мог укрываться Синвар. Это послужило поводом для сообщений о смерти палестинского лидера, хотя эти слухи не были подкреплены убедительными доказательствами. В то же время израильская служба безопасности Шин Бет уточняла, что Синвар жив и скрывается.

Al Arabiya также сообщила, что после долгого перерыва Синвар возобновил свои отношения с катарским офисом спустя несколько недель, когда лидер ХАМАС практически не появлялся в публичном пространстве.

По данным издания, около недели назад от имени Синвара было отправлено письмо лидеру йеменского движения хуситов Абдул-Малику аль-Хуси, в котором палестинский лидер похвалил нападение группы на Израиль и запуск ракет по Эйлату и Тель-Авиву. В письме Синвар подчеркнул, что позиции ХАМАС в Газе остаются прочными, заявив: «Сопротивление находится в хорошем состоянии», и что ХАМАС готов к длительной войне с Израилем на истощение.

«Мы сломим политическую волю врага так же, как мы разрушили его военную мощь во время атаки «‎‎Потоп Аль-Аксы» 7 октября», — якобы написал Синвар, пообещав продолжать борьбу против Израиля.

Официального подтверждения этой информации от ХАМАС или военных Израиля не было.