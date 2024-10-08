Министерство иностранных дел Турции объявило о предстоящей эвакуации турецких граждан из Ливана морским путем, которая состоится 9 октября. Для этой цели два корабля ВМС Турции отправятся в Бейрут.

Согласно заявлению министерства, общая вместимость кораблей составляет около 2000 пассажиров. Детали эвакуации будут сообщены гражданам, ранее связавшимся с консульским колл-центром. При необходимости эвакуация продолжится в последующие дни.

«Подготовка к удовлетворению возможных потребностей наших граждан по прибытии в нашу страну завершена. Корабли, назначенные для эвакуации, также доставят нашу гуманитарную помощь в Ливан», — говорится в заявлении МИД.

По данным источников в МИД, около 2500 турецких граждан подали заявки на эвакуацию. После повторного контакта с заявителями было определено, что двух кораблей общей вместимостью 2000 человек будет достаточно на данном этапе.

Источники также сообщили: «Завтра наши граждане поднимутся на корабли и вернутся в нашу страну. Соответствующие учреждения подготовились к удовлетворению таких потребностей, как жилье, которые могут понадобиться им на первом этапе в Турции».

Отмечается, что общее число турецких граждан, зарегистрированных в Ливане, составляет 14 000 человек.