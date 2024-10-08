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Турция эвакуирует граждан из Ливана морем
МИД Турции организует морскую эвакуацию своих граждан из Ливана уже завтра. Два корабля ВМС Турции готовы принять до 2000 пассажиров.
Турция эвакуирует граждан из Ливана морем
Последствия израильских авиаударов по югу Бейрута / Фото: АА / Others
8 октября 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции объявило о предстоящей эвакуации турецких граждан из Ливана морским путем, которая состоится 9 октября. Для этой цели два корабля ВМС Турции отправятся в Бейрут.

Согласно заявлению министерства, общая вместимость кораблей составляет около 2000 пассажиров. Детали эвакуации будут сообщены гражданам, ранее связавшимся с консульским колл-центром. При необходимости эвакуация продолжится в последующие дни.

«Подготовка к удовлетворению возможных потребностей наших граждан по прибытии в нашу страну завершена. Корабли, назначенные для эвакуации, также доставят нашу гуманитарную помощь в Ливан», — говорится в заявлении МИД.

По данным источников в МИД, около 2500 турецких граждан подали заявки на эвакуацию. После повторного контакта с заявителями было определено, что двух кораблей общей вместимостью 2000 человек будет достаточно на данном этапе.

Источники также сообщили: «Завтра наши граждане поднимутся на корабли и вернутся в нашу страну. Соответствующие учреждения подготовились к удовлетворению таких потребностей, как жилье, которые могут понадобиться им на первом этапе в Турции».

Отмечается, что общее число турецких граждан, зарегистрированных в Ливане, составляет 14 000 человек.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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