После убийства генерального секретаря Хасана Насраллы израильскими войсками «Хезболла» изменила свою структуру руководства. Как сообщает газета Asharq al-Awsat со ссылкой на источники внутри движения, «‎Хезболла»‎ переходит к коллективному управлению, у партии больше не будет единоличного лидера. Все важные решения будут приниматься группой старших военных командиров до завершения конфликта с Израилем.

Коллективное руководство «Хезболлы» знаменует собой значительное изменение для организации, которая вынуждена приспосабливаться к потере ключевых лидеров и усиливающемуся военному давлению со стороны Израиля.

По данным издания, коллективное управление — своего рода компромисс, так как на данный момент никого не выдвинули на пост преемника убитого генсека. Источники также отметили, что Ибрагим Амин ас-Сайед, глава политического совета «Хезболлы», вряд ли станет новым лидером, поскольку он не удовлетворяет требованиям всех военных руководителей группировки.

3 октября телеканал Al Arabiya сообщил, что Хашем Сафи ад-Дин, руководитель исполнительного совета «Хезболлы» и основной кандидат на смену Насралле, погиб в результате израильского удара на юге Бейрута.

Однако «Хезболла» опровергла эти сообщения, заявив, что слухи о гибели ее лидеров ложны и являются частью психологической войны. Но военачальник последние дни не появлялся на публике, что еще больше подогревает слухи о его гибели.

7 октября израильская армия объявила об уничтожении штаба «Хезболлы», где якобы планировались атаки на северные израильские поселения. По информации израильских военных, накануне ночью из этого участка на территории Ливана было выпущено 15 ракет, часть из которых была перехвачена, но некоторые достигли целей. В частности, в результате удара по Хайфе пострадали не менее пяти человек. В ответ израильские военные выпустили более 120 ракет по югу Ливана и Бейруту, погибли десятки человек.