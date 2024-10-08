Глава МИД Таджикистана Сироджиддин Мухриддин выступил с критикой в адрес стран СНГ за нарушение прав граждан Таджикистана, особенно мигрантов и студентов. На заседании Совета глав МИД СНГ, состоявшемся в Москве 7 октября, он привлек внимание к случаям запрета на въезд и депортации таджикских граждан, включая тех, кто учится по предоставленным правительствами стран СНГ квотам.

«Такое обращение не отвечает базовым принципам гуманности и ставит под сомнение основополагающие принципы функционирования СНГ. Считаем, что необходим комплексный, аккуратный и прозрачный подход к решению миграционных вопросов, который в равной степени учитывал бы интересы принимающей стороны, страны исхода, самих работающих граждан и местного населения», — подчеркнул глава МИД Таджикистана.

Министр также добавил, что в рамках предстоящего председательства Таджикистана в СНГ, Душанбе предложит активизировать совместные усилия по созданию общего рынка труда, регулированию миграции и взаимному признанию документов трудовых мигрантов.

Предложенные инициативы включают проекты Концепции поэтапного формирования общего рынка труда, Соглашения о взаимном признании документов и Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке расследования несчастных случаев на производстве.

Ранее премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода также выразил недовольство по поводу нарушений прав таджикских граждан в России, где растет число случаев отказа во въезде и депортации под формулировкой «обеспечение безопасности».

«Нас не может не тревожить тенденция повсеместного нарушения основных прав и свобод наших граждан при проведении мероприятий по упорядочению миграционного поля в России», — подчеркнул он.