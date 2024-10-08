Один из членов Политбюро ХАМАС Халед Мешаль заявил, что палестинское движение «воскреснет, как феникс из пепла», несмотря на тяжелые потери, понесенные за год войны с Израилем. Политик утверждает, что нападения 7 октября 2023 года стали ответом на «невыносимые» страдания палестинцев, которые продолжаются уже много лет.

Мешаль, который считается одной из ключевых фигур в ХАМАС под руководством Яхьи Синвара, заявил, что текущая война с Израилем — это часть более широкого конфликта, длящегося уже 76 лет. Конфликт начался с того, что палестинцы называют «Накбой» или «катастрофой», когда миллионы палестинцев были вытеснены со своих земель во время войны 1948 года, сопутствующей созданию Израиля. Мешаль подчеркнул, что «палестинская история состоит из циклов», в которых они теряют «мучеников» и часть своих военных возможностей, но затем снова восстают.

По его словам, ХАМАС все еще способен проводить рейды против израильских войск. Мешаль уточнил: несмотря на потерю части боеприпасов и оружия, ХАМАС продолжает набирать молодых людей и производить значительное количество вооружения. Это свидетельствует о том, что организация остается активной и продолжает свою работу, пусть и в партизанском режиме.

Халед Машаль отметил, что Израиль терпит стратегическое поражение, Тель-Авив теряет уверенность в себе и показывает свое истинное лицо не только сектору Газа, но и всему миру. Политик обвинил израильские власти в том, что они стремятся навредить Египту, снижая судоходную активность в Суэцком канале, и заявил, что Израиль планирует переселить палестинцев из оккупированного Западного берега в Иорданию, что угрожает существованию королевства.

Мешаль подчеркнул, что пока существует израильская оккупация, мирного решения достичь невозможно. Он отметил: пока правительство Биньямина Нетаньяху продолжает свой курс на уничтожение любой возможности для создания независимой Палестины, возможности для мира будут крайне ограничены.