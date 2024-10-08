8 октября армия Израиля объявила об устранении в результате авиаудара по Бейруту главы штаба материально-технического обеспечения «Хезболлы» Сухейла Хусейна Хуссейни. По данным израильских военных, Хуссейни играл ключевую роль в контрабанде оружия из Ирана и распределении его между различными подразделениями «Хезболлы».

«Вчера, под точным руководством разведывательного крыла, истребители ВВС нанесли удар по району Бейрута и ликвидировали Сухейла Хусейна Хуссейни, главу штаба террористической организации «Хезболла», — говорится в заявлении армейской группировки.

Израильские военные утверждают, что Хуссейни отвечал за бюджетирование и логистическое управление наиболее важными проектами «Хезболлы», включая планирование войны и координацию атак против Израиля из Ливана и Сирии. Он также якобы был членом Совета джихада «Хезболлы», высшего военного органа группировки.

Израильская армия сообщила, что в здании, по которому был нанесен удар, также располагалось подразделение исследований и разработок «Хезболлы», ответственное за производство высокоточных ракет.

Это очередной удар Израиля по командной структуре «Хезболлы» с начала эскалации конфликта в октябре 2023 года. За последние месяцы израильские силы убили нескольких высокопоставленных командиров организации, включая ее многолетнего лидера Хасана Насраллу.

Несмотря на потери, заместитель лидера «Хезболлы» Наим Кассем заявил во вторник, что «военные возможности группировки в порядке», а ее руководство сохраняет контроль, несмотря на «болезненные» израильские удары.

Израильская «охота» на лидеров «Хезболлы» сопровождается большими жертвами среди гражданского населения. С начала кампании против «Хезболлы» 23 сентября 2023 года, по данным ливанской стороны, в результате израильских ударов погибло более 1250 человек, ранено 3618, а более 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Международное сообщество выражает обеспокоенность возможностью перерастания конфликта в полномасштабную региональную войну на фоне продолжающихся атак Израиля на сектор Газа и Ливан.