Кандидат в президенты от Демократической партии США Камала Харрис обозначила Иран как одного из главных противников Вашингтона. Политик заявила, что одной из ее ключевых задач будет не дать Ирану получить ядерное оружие.

«‎У Ирана на руках американская кровь. Мы стали свидетелями того, как в рамках последней атаки на Израиль было выпущено 200 баллистических ракет. Наша задача — гарантировать, что Иран никогда не получит возможности стать ядерной державой — это один из моих высших приоритетов»‎, — подчеркнула Харрис.

На вопрос о возможных военных действиях США в случае предполагаемого создания Ираном ядерного оружия Харрис не дала четкого ответа, но акцентировала внимание на необходимости решительных мер против угрозы со стороны Тегерана. Ранее президент США Джо Байден призвал Израиль не наносить удары по ядерным объектам Ирана, отмечая, что это приведет к еще большей региональной эскалации.

7 октября министр обороны США Ллойд Остин провел телефонный разговор с израильским министром обороны Йоавом Галантом, в ходе которого обсудил «‎дестабилизирующие действия‎» Ирана в регионе. Остин подтвердил, что США будут продолжать поддерживать право Тель-Авива на самооборону.

1 октября Иран выпустил более 180 ракет по территории Израиля, в результате чего был зарегистрирован как минимум один погибший и два раненых. Иранская гвардия заявила, что эта атака стала ответом на недавние убийства лидеров ливанской «‎Хезболлы»‎ и палестинского ХАМАС.

В своих комментариях Харрис также подчеркнула, что Вашингтон будет работать с союзниками, чтобы сдерживать «агрессивное поведение‎»‎ Ирана, подчеркивая обязательства США по обеспечению безопасности Израиля в условиях нарастающих конфликтов на Ближнем Востоке.

«‎‎Я буду всегда обеспечивать, чтобы Израиль имел возможность защищаться от Ирана и поддерживаемых им террористических групп», — добавила вице-президент, подтверждая приверженность администрации президента Байдена поддерживать Тель-Авив в условиях его текущих военных действий в Газе и Ливане.