На фоне неудач в боевых действиях на востоке Украины и утрат мощностей электрогенерации настроение в Киеве меняется в сторону урегулирования конфликта с Россией, пишет Financial Times (FT).

По ее данным, в кулуарах украинского правительства идут разговоры о возможной сделке, в рамках которой Москва сохранит контроль над оккупированными территориями востока Украины, хотя ее суверенитет над ними официально не будет признан. В то же время остальная часть Украины получит возможность вступить в НАТО или получит эквивалентные гарантии безопасности.

Этот сценарий, как уточняет газета, основывается на двух предположениях — оба весьма спорные. Во-первых, Запад даст зеленый свет вступлению Киева в Североатлантический альянс, несмотря на продолжающиеся территориальные конфликты. Во-вторых, президента России Владимира Путина получится склонить к переговорам, несмотря на его требование об официальном отказе Украины от членства в НАТО. Расширение альянса и возможное вступление в него украинцев и стало одной из причин начала войны в феврале 2022 года. Потому маловероятно, что Москва пойдет на это.

FT отмечает: Запад должен помочь Киеву укрепить позиции перед переговорами, особенно с учетом возможного избрания Дональда Трампа президентом США, который не всегда поддерживал Украину. Кремль можно подтолкнуть к переговорам только в том случае, если Москва сочтет, что цена продолжения войны слишком высока.

В июне президент Путин озвучил условия для прекращения огня: полный вывод украинских войск из Донецкой и Луганской областей, Херсона и Запорожья, в том числе из тех частей, которые не заняты российскими войсками. Кроме того, лидер РФ настаивает на отказе Киева от вступления НАТО, на нейтральном статусе Украины и «‎‎денацификации» страны. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это предложение ультиматумом.

При этом источники FT в Киеве сообщили, что стране не хватает личного состава, огневой мощи и поддержки Запада для возвращения всех оккупированных территорий. Становится очевиднее, что Украина не сможет вернуть те земли, которые сейчас находятся под контролем российской армии, что составляет почти 20% страны, включая Крым. Даже некоторые западные столицы, которые ранее настаивали на необходимости военного поражения России, теперь пересматривают свои позиции, уточняет газета.