Заместитель лидера «Хезболлы» Наим Касем сообщил, что «Хезболла» готова поддержать политические усилия для достижения перемирия. Это заявление стало значительным изменением в позиции движения, поскольку ранее оно связывало прекращение огня с перемирием в Газе.

Несмотря на тяжелые потери в ходе боев, Касем заявил, что «возможности группировки остаются на должном уровне.

«Наши бойцы продолжают сражаться на передовой, и управленческая структура цела», — заявил Касем.

По его словам, длительный конфликт ставит Израиль в еще более сложное положение.

«Чем дольше продолжается война, тем больше проблем накапливается у Израиля», — подчеркнул Касем.

8 октября армия Израиля объявила об устранении в результате авиаудара по Бейруту главы штаба материально-технического обеспечения «Хезболлы» Сухейла Хусейна Хуссейни. По данным израильских военных, Хуссейни играл ключевую роль в контрабанде оружия из Ирана и распределении его между различными подразделениями «Хезболлы».

Это очередной удар Израиля по командной структуре «Хезболлы» с начала эскалации конфликта в октябре 2023 года. За последние месяцы израильские силы убили нескольких высокопоставленных командиров организации, включая ее многолетнего лидера Хасана Насраллу.

Израильская «охота» на лидеров «Хезболлы» сопровождается большими жертвами среди гражданского населения. С начала кампании против «Хезболлы» 23 сентября 2023 года, по данным ливанской стороны, в результате израильских ударов погибло более 1250 человек, ранено 3618, а более 1,2 млн человек были вынуждены покинуть свои дома.

Международное сообщество выражает обеспокоенность возможностью перерастания конфликта в полномасштабную региональную войну на фоне продолжающихся атак Израиля на сектор Газа и Ливан.