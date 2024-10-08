Израиль атаковал лагерь беженцев и больницу в Газе

Как минимум 10 человек погибли и десятки получили ранения в результате израильских авиаударов на севере Газы и по лагерю беженцев Джебалия. Кроме того, после авиаудара оккупанты бросили газовую бомбу в ворота больницы «Кемаля Адвана». #trtнарусском #израиль #газа #палестина #лагерьбеженцев #джебалия #война #авиаудар #новости #трт #новостимира