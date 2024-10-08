В понедельник президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший провели встречу в Маниле, в ходе которой обсудили расширение партнерства на фоне растущих угроз в Южно-Китайском море и на Корейском полуострове. Лидеры подписали ряд соглашений, включая сотрудничество береговых охран, а также меморандум о взаимопонимании по развитию ядерной энергетики.

Юн, находящийся с официальным визитом на Филиппинах — первым за последние десять лет для южнокорейского лидера, отметил: «Мы с президентом Маркосом открыли новую главу нашего партнерства, подняв наши отношения до стратегического уровня».

На совместной пресс-конференции Юн подтвердил, что Южная Корея будет активно участвовать в модернизации филиппинской армии, особенно в условиях усиления напряженности с Китаем в Южно-Китайском море. Южная Корея, стремящаяся к статусу четвертого крупнейшего экспортера вооружений в мире, уже поставила на Филиппины истребители FA-50, корветы и фрегаты и рассчитывает участвовать в третьей фазе филиппинской программы по закупке новых боевых самолетов, подводных лодок и ракетных систем.

Лидеры также подтвердили свою приверженность международному правопорядку, включая обеспечение безопасности навигации в Южно-Китайском море. Юн отметил, что они договорились не допускать ядерной программы Северной Кореи и других «безрассудных провокаций».

Юн также объявил о подписании соглашения по проведению технико-экономического обоснования для заброшенной ядерной электростанции Bataan на Филиппинах.

Построенная при отце нынешнего президента Филиппин в 1984 году станция так и не произвела ни одного киловатта энергии. Возрождение проекта рассматривается в контексте усилий по сокращению угольных электростанций и повышению энергетической безопасности страны.

После визита на Филиппины Юн отправится в Сингапур и Лаос, где примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и обсудит региональные вопросы с лидерами других стран Азии.