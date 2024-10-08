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Россия нуждается в мигрантах
Более половины российских компаний испытывают нехватку иностранных рабочих, сообщают результаты опроса
Россия нуждается в мигрантах
53% российских компаний заявили о нехватке иностранных рабочих: / Фото: AP
8 октября 2024 г.

Согласно опросу hh.ru, опубликованному «Коммерсантом», 53% российских компаний заявили о нехватке иностранных рабочих. Наиболее востребованными профессиями остаются рабочие (53%) и строители (35%), а также обслуживающий и производственный персонал (25% и 23% соответственно).

Данные Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) также подтверждают, что две трети компаний сталкиваются с трудностями при найме мигрантов. По их данным, 56% работодателей не могут найти среди мигрантов специалистов нужного уровня, а 36% компаний затрудняются с наймом из-за плохого знания русского языка среди соискателей. В дополнение к этому 19% жалуются на региональные ограничения по трудоустройству иностранных граждан.

После теракта в московском «Крокусе» ситуация с миграцией в России стала особенно напряженной. Регионы усилили проверки на местах проживания мигрантов, в том числе и с участием военкоматов, где мигрантов ставят на учет. В 2024 году МВД выдворило более 65 тыс. иностранных граждан и закрыло въезд для 120 тыс. человек, что привело к значительному сокращению миграционного потока в Россию — до минимума за последние 10 лет.

Октябрь 2023 года также ознаменовался введением законопроекта в Госдуму, согласно которому мигрантам будет запрещено работать в школах, фармацевтике, медицине, такси и грузоперевозках. Такие меры усугубляют дефицит рабочих кадров и ставят под вопрос доступ к важным отраслям экономики, где ранее активно использовался труд мигрантов.

На фоне этих изменений многие российские компании, особенно в строительном и обслуживающем секторах, предупреждают о кадровом кризисе и заявляют о необходимости пересмотра миграционной политики, чтобы не допустить спада в производстве и других секторах экономики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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