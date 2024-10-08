В ходе встречи с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном российский министр Сергей Лавров затронул тему квадроберов — подростков, подражающих животным. Лавров спросил: «У вас есть квадроберы? В собак наряжаются дети. Это одна из самых главных новостей. Ходят, как животные».

Мирзоян подтвердил, что знаком с этим явлением, назвав его новым. Посол Армении в РФ Гурген Арсенян добавил, что в Европе квадроберы уже идентифицируют себя как отдельный «гендер».

Тема квадроберов приобрела особую актуальность в России в последнее время. В Госдуме разрабатывается законопроект о запрете пропаганды «деструктивной идеологии», включая квадробику. Некоторые депутаты предлагают ввести ответственность для родителей детей-квадроберов и даже наказывать продавцов корма для них.

Недавно произошел скандал с участием певицы Mia Boyka, которая публично осудила девочку-квадробера во время выступления. Это вызвало общественный резонанс и привлекло внимание к проблеме.

Квадроберы в РФ стали предметом дискуссий, затрагивающих вопросы семейных ценностей, традиций и новых молодежных субкультур, что вызвало весьма противоречивые мнения среди общественных деятелей и политиков.