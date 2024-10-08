Как израильские шпионы захватили Иран?

Иран последние месяцы живет в атмосфере тотального недоверия и подозрений: все из-за слухов, что израильские шпионы успешно внедрились в иранское правительство и руководство ливанской «Хезболлы». Экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад заявил, что «‎Моссад»‎ смог завербовать главу иранской контрразведки, который должен был противодействовать шпионской угрозе Израиля. Насколько опасения иранцев реальны и как израильские шпионы меняют иранскую политику уже сегодня — в материале TRT на русском. #trtнарусском #израиль #иран #моссад #шпионы #контрразведка #ахмадинежад #новости #трт #новостимира