Администрация Джо Байдена оказала давление на Великобританию, чтобы та отказалась от суверенитета над архипелагом Чагос в пользу Маврикия, пишет британская газета The Telegraph. Основной причиной стало беспокойство США о возможной потере контроля над важной авиабазой Диего-Гарсия.

Сразу после всеобщих выборов в июле высокопоставленные чиновники из Совета национальной безопасности и Госдепартамента США предупредили новое лейбористское правительство, что отказ от передачи островов поставит под угрозу «особые отношения» с Вашингтоном.

Американские чиновники опасались, что в случае отсутствия соглашения Маврикий мог бы успешно добиться обязательного решения Международного суда ООН о передаче контроля над островами, что фактически привело бы к закрытию авиабазы.

По условиям достигнутого соглашения, Маврикий получит контроль над архипелагом, а Великобритания и США будут арендовать базу в течение 99 лет.

Решение о передаче островов вызвало критику со стороны некоторых британских политиков. Борис Джонсон назвал сделку «ужасной» и заявил, что она делает Великобританию «жалкой».

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми защищал решение в парламенте, заявив, что спор между Британией и Маврикием был «явно нежизнеспособным», и лейбористы столкнулись с выбором между «полным отказом от базы или нарушением международного права».

Официальный представитель премьер-министра подчеркнул уникальность ситуации с Чагосскими островами и заявил, что это решение «не имеет отношения к другим заморским территориям».

Ранее Великобритания объявила, что отказывается от суверенитета над отдаленным, но стратегически важным скоплением островов Чагос в Индийском океане, и передает их Маврикию. Об этом сообщили премьер-министры двух стран.

Решение Лондона положило конец десятилетиям напряженных переговоров между Великобританией и Маврикием по поводу архипелага.

Чагосские острова, также известные как Британская территория в Индийском океане (BIOT), представляли собой предмет длительного территориального спора между Великобританией и Маврикием.

В 1965 году Великобритания отделила архипелаг от Маврикия, который в то время был британской колонией, и создала отдельную территорию. В 1966-1973 годах коренное население островов было принудительно выселено для создания американской военной базы на острове Диего-Гарсия.

С момента обретения независимости в 1968 году Маврикий последовательно оспаривал британский суверенитет над островами. В 2019 году Международный суд ООН вынес консультативное заключение, призывающее Великобританию «как можно скорее» завершить процесс деколонизации Маврикия, включая Чагосские острова.

Несмотря на это, Великобритания долгое время отказывалась передавать контроль над территорией, ссылаясь на стратегическую важность военной базы, пока не было достигнуто соглашение о передаче суверенитета Маврикию с сохранением военной базы на условиях долгосрочной аренды.