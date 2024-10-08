У Белого дома выставили обувь в память об убитых детях Газы

Десятки людей выставили у Белого дома в Вашингтоне более ста пар детской обуви в память о почти 20 тысячах палестинских детей, убитых за год геноцидной войны Израиля в Газе. Участники акции по очереди зачитывали имена погибших детей — более двум тысячам из них не было и двух лет. #trtнарусском #израиль #сша #газа #палестина #белыйдом #памятьдетей #протесты #новости #трт #новостимира