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У Белого дома выставили обувь в память об убитых детях Газы
Десятки людей выставили у Белого дома в Вашингтоне более ста пар детской обуви в память о почти 20 тысячах палестинских детей, убитых за год геноцидной войны Израиля в Газе. Участники акции по очереди зачитывали имена погибших детей — более двум тысячам из них не было и двух лет. #trtнарусском #израиль #сша #газа #палестина #белыйдом #памятьдетей #протесты #новости #трт #новостимира
У Белого дома выставили обувь в память об убитых детях Газы / Others
8 октября 2024 г.
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