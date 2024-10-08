Лидер Партии националистического движения (MHP) Турции Девлет Бахчели выступил с важными заявлениями на заседании парламентской группы своей партии. Бахчели выразил обеспокоенность ситуацией на Ближнем Востоке, сделав акцент на потенциальной угрозе для Турции.

«Сегодня цель не Бейрут, а Анкара. Скрытая повестка дня — турецкая родина. Следующим этапом после ракетных ударов и покушений на Ближнем Востоке может стать Анатолия», — заявил Бахчели, призвав к решительным действиям против Израиля.

«Для остановки Израиля необходимо срочно применить силу. ООН должна немедленно взять на себя эту историческую и неотложную задачу и наказать банду убийц», — добавил он.

Бахчели также прокомментировал ракетные удары Ирана, предупредив об эскалации конфликта в регионе. Он подчеркнул, что Израиль «объявил войну исламу и даже человечеству».

Лидер MHP поддержал решение о проведении закрытого заседания парламента Турции по ситуации на Ближнем Востоке и предупредил о готовности Турции дать отпор любым угрозам со стороны Израиля.

«Если Израиль осмелится напасть на нас или попытается провести тайные или явные операции внутри нашей страны, весь мир должен знать, что он горько пожалеет об этом. Турция обладает всей необходимой мощью и силой, чтобы дать решительный отпор», — заверил он.

Бахчели также выразил озабоченность попытками пересмотра границ в регионе и призвал к единству в парламенте Турции перед лицом внешних угроз.