Великое национальное собрание Турции (ВНСТ) проводит закрытое заседание, посвященное угрозе со стороны Израиля и последним событиям в регионе. Перед началом заседания все пресс-бюро в здании парламента были эвакуированы, а двери заперты сотрудниками службы безопасности.

На закрытом заседании министр иностранных дел Хакан Фидан и министр национальной обороны Яшар Гюлер проинформируют депутатов о последних событиях в регионе.

«Мы должны продвигаться уверенными шагами в единстве и солидарности как ВНСТ против экспансионистской политики Израиля в регионе, которую мы рассматриваем как проблему национальной безопасности», — заявил спикер парламента Нуман Куртулмуш в своем вступительном слове.

В заседании принимают участие лидеры ряда политических партий, включая главу фракции правящей партии Абдуллаха Гюлера и лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели.

Важно отметить, что стенограммы и протоколы этого закрытого заседания могут быть опубликованы только через 10 лет, а спикер парламента и участники заседания были замечены в шарфах с изображением турецкого и палестинского флагов.