Жертвами израильских авиаударов в Ливане за год стали 2 тыс. человек

Больше 2 тыс. человек погибли, около 10 тыс. получили ранения в Ливане в результате израильских атак, которые не прекращаются с октября прошлого года. Только за последние сутки израильские бомбы унесли жизни 22 ливанцев, 111 получили ранения, сообщает Министерство здравоохранения Ливана. #trtнарусском #израиль #ливан #авиаудары #жертвы #война #бейрут #гуманитарныйкризис #новости #трт #новостимира