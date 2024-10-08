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Жертвами израильских авиаударов в Ливане за год стали 2 тыс. человек
Больше 2 тыс. человек погибли, около 10 тыс. получили ранения в Ливане в результате израильских атак, которые не прекращаются с октября прошлого года. Только за последние сутки израильские бомбы унесли жизни 22 ливанцев, 111 получили ранения, сообщает Министерство здравоохранения Ливана. #trtнарусском #израиль #ливан #авиаудары #жертвы #война #бейрут #гуманитарныйкризис #новости #трт #новостимира
Жертвами израильских авиаударов в Ливане за год стали 2 тыс. человек / Others
8 октября 2024 г.
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