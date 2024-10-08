Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на церемонии открытия академического года 2024-2025, затронув ряд важных тем, включая роль университетов в обществе, международных студентов и критику западных стран.

Эрдоган подчеркнул историческую роль исламского образования в развитии Европы и Османской империи. Он отметил значительный рост числа иностранных студентов в турецких университетах с 16 000 в 2002 году до более чем 340 000 в текущем году.

Президент резко раскритиковал реакцию западных стран на студенческие протесты в поддержку Газы.

«Геноцид в Газе еще раз показал, что сионистское лобби подчинило себе даже самые престижные университеты мира. Мы стали свидетелями таких позорных событий, когда студенты, говорящие «В Газе происходит геноцид», подвергались полицейскому насилию, их тащили по земле», — возмутился Эрдоган.

Глава государства также выразил обеспокоенность влиянием цифровых платформ и социальных сетей на молодежь. «Мы не можем оставаться безучастными к тому, как наша молодежь теряется в темных лабиринтах социальных сетей и цифровых платформ, где присутствуют всевозможные пороки», — выразил свою озабоченность Эрдоган.

Он призвал университеты взять на себя большую ответственность в воспитании молодежи и сохранении национальной идентичности. «Вина за каждого молодого человека, которого мы теряем из-за терроризма, наркотиков, алкогольной зависимости, извращенных течений и преступных группировок, лежит на всех нас», — сказал турецкий лидер.

В заключение Эрдоган выразил надежду на то, что предстоящий период станет временем решительных действий по решению этих проблем, и призвал университеты и преподавателей к активной поддержке в этом процессе.