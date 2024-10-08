Студенты турецких вузов показали свои изобретения на Технофесте в Адане

Главным событием на Технофесте в Адане были соревнования студентов из различных вузов Турции в области технологий и искусственного разума. Молодые люди показали свои изобретения — это различные беспилотники и дроны-камикадзе, электрокары, собранные в университетских мастерских, и даже аналоги Байрактаров. #trtнарусском #технофест #турция #адана #беспилотники #изобретения #байрактар #электрокары #инновации #технологии #искусственныйинтеллект #ии #студенты #изобретения #трт #новости #новостимира