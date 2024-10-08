Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с молдавскими правоохранителями и Погранслужбой Украины задержала Дмитрия Чистилина. СБУ называет его близким к Кремлю идеологом «вооруженной агрессии» против Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

По данным СБУ, Чистилин является помощником Сергея Глазьева, экс-советника президента РФ Владимира Путина. Глазьева украинсккая спецслужба называет одним из главных организаторов аннексии Крыма и оккупации части Донецкой и Луганской областей. Он также является автором «Стратегии информационной войны», которая оправдывала полномасштабное вторжение России в Украину.

В период с 2016 по 2024 год Чистилин подготовил для Кремля несколько «аналитических материалов», в которых поддерживал вооруженную агрессию Москвы и выступал за «интеграцию» оккупированных территорий Украины в состав РФ. СБУ также вменяют Чистилину написание множества публикаций, направленных на информационные атаки против Украины.

В сообщении СБУ отмечается также, что под видом представителя украинской общественности Чистилин участвовал в круглых столах в Европе, где «распространял кремлевские нарративы, надеясь уменьшить поддержку Украины со стороны западных партнеров».

Чистилин был задержан после участия в одном из таких мероприятий в сотрудничестве с правоохранительными органами Молдовы, когда он пытался вернуться в Москву.

В Генпрокуратуре Украины отметили, что у Чистилина два гражданства — российское и украинское. Там же добавили, что его подозревают в госизмене и оправдании вооруженной агрессии против Украины.

Согласно молдавскому изданию Deschide, в начале месяца Чистилин приехал в Кишинев для участия в предвыборной президентской кампании Виктории Фуртунэ. Он был выдворен из Молдовы (с запретом на визит в течение пяти лет) на границе с Украиной, после чего попал в руки сотрудников СБУ.