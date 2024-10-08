Трамп посетил могилу любавичского ребе Шнеерсона

Кандидат в президенты США Дональд Трамп посетил могилу любавичского ребе Менахема Менделя Шнеерсона в Куинсе. Так он отметил годовщину начала войны в Газе 7 октября. Трамп написал письмо раввинам, тихо прочитал его, разорвал и разместил в специальном месте. Затем он положил камень на одно из надгробий, что является способом почтения памяти усопшего. Могила раввина Шнеерсона, умершего в 1994 году, считается святым местом для многих евреев, особенно для хасидов. #trtнарусском #трамп #евреи #любавичскийребе #куинс #могила #сша #любавич #президент #визит #палестина #газа