ПОЛИТИКА
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Трамп посетил могилу любавичского ребе Шнеерсона
Кандидат в президенты США Дональд Трамп посетил могилу любавичского ребе Менахема Менделя Шнеерсона в Куинсе. Так он отметил годовщину начала войны в Газе 7 октября. Трамп написал письмо раввинам, тихо прочитал его, разорвал и разместил в специальном месте. Затем он положил камень на одно из надгробий, что является способом почтения памяти усопшего. Могила раввина Шнеерсона, умершего в 1994 году, считается святым местом для многих евреев, особенно для хасидов. #trtнарусском #трамп #евреи #любавичскийребе #куинс #могила #сша #любавич #президент #визит #палестина #газа
Трамп посетил могилу любавичского ребе Шнеерсона / Others
8 октября 2024 г.
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