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Израиль не решается бить по иранскому атому
Израильские чиновники сообщили журналистам, что удар по ядерным объектам Ирана маловероятен. Они сомневаются, что Израиль вообще может нанести им значительный ущерб
Израиль не решается бить по иранскому атому
Ядерный объект в Натанзе, Иран / Фото: AP / Others
8 октября 2024 г.

Израиль вряд ли нанесет удар по иранским ядерным объектам в ответ на ракетную атаку Ирана, а скорее всего, сосредоточится на военных базах, разведывательных или командных центрах. Об этом говорится в материале The New York Times.

Бывшие и нынешние высокопоставленные израильские чиновники «признали, что сомневаются» в том, что Израиль сможет нанести серьезный ущерб ядерной программе Ирана. В статье NYT ставится вопрос о том, будет ли потенциальный удар достаточным, чтобы помешать ядерной программе, или же он может загнать ее в подполье или привести к тому, что Тегеран лишь ускорит ее. В нем говорится, что администрация Байдена вместо этого призывает к саботажу, дипломатии и санкциям как к лучшему способу решения проблемы ядерной программы.

В материале говорится, что в течение многих лет у Израиля не было реального плана по атаке на ядерную программу Ирана, вместо этого он сосредоточился на «Хезболле», пока Нафтали Беннет не стал премьер-министром в 2021 году. По данным газеты The Time of Israel, Беннет, который в последние дни все чаще призывает нанести удар по ядерной программе Ирана, тогда сразу «приказал провести новые учения, чтобы имитировать полеты на большие расстояния в Иран, и влил новые ресурсы в подготовку».

Ранее на этой неделе Беннетт заявил, что Израиль должен «атаковать ядерную программу Ирана и нанести удар по основным экономическим интересам режима».

«Если мы не уничтожим ядерную программу сейчас, я не уверен, что мы когда-нибудь это сделаем», — написал Беннет на Х.

По его словам, Тегеран «приобрел SQ10, что означает достаточное количество высокосортного урана для производства 10(!!!) ядерных бомб» и «стремительно приближается к производству самого взрывного устройства, в то время как мир уже не может это отследить».

«Иными словами, мы можем проснуться от того, что в иранской пустыне взорвется испытательная бомба. В этот момент Ближний Восток превратится в ядерный кошмар», — добавил он.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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