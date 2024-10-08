Израиль вряд ли нанесет удар по иранским ядерным объектам в ответ на ракетную атаку Ирана, а скорее всего, сосредоточится на военных базах, разведывательных или командных центрах. Об этом говорится в материале The New York Times.

Бывшие и нынешние высокопоставленные израильские чиновники «признали, что сомневаются» в том, что Израиль сможет нанести серьезный ущерб ядерной программе Ирана. В статье NYT ставится вопрос о том, будет ли потенциальный удар достаточным, чтобы помешать ядерной программе, или же он может загнать ее в подполье или привести к тому, что Тегеран лишь ускорит ее. В нем говорится, что администрация Байдена вместо этого призывает к саботажу, дипломатии и санкциям как к лучшему способу решения проблемы ядерной программы.

В материале говорится, что в течение многих лет у Израиля не было реального плана по атаке на ядерную программу Ирана, вместо этого он сосредоточился на «Хезболле», пока Нафтали Беннет не стал премьер-министром в 2021 году. По данным газеты The Time of Israel, Беннет, который в последние дни все чаще призывает нанести удар по ядерной программе Ирана, тогда сразу «приказал провести новые учения, чтобы имитировать полеты на большие расстояния в Иран, и влил новые ресурсы в подготовку».

Ранее на этой неделе Беннетт заявил, что Израиль должен «атаковать ядерную программу Ирана и нанести удар по основным экономическим интересам режима».

«Если мы не уничтожим ядерную программу сейчас, я не уверен, что мы когда-нибудь это сделаем», — написал Беннет на Х.

По его словам, Тегеран «приобрел SQ10, что означает достаточное количество высокосортного урана для производства 10(!!!) ядерных бомб» и «стремительно приближается к производству самого взрывного устройства, в то время как мир уже не может это отследить».

«Иными словами, мы можем проснуться от того, что в иранской пустыне взорвется испытательная бомба. В этот момент Ближний Восток превратится в ядерный кошмар», — добавил он.