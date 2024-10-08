Израиль уничтожил 800 тыс. оливковых деревьев в Палестине

С 1967 года израильские власти и поселенцы незаконно уничтожили более 800 000 оливковых деревьев на оккупированных палестинских территориях. Эти деревья, многие из которых росли веками, были жизненно важным источником дохода для тысяч палестинских семей. За последние 50 лет разрушение оливковых деревьев стало частью стратегии, направленной на подрыв экономики Палестины. Уничтожение деревьев эквивалентно уничтожению 33-х Центральных парков Нью-Йорка, что оказывает серьезное воздействие на окружающую среду и разрушает культурное наследие региона. Это анимационное видео показывает, как выглядит процесс выкорчевывания деревьев и разрушения палестинских земель. #trtнарусском #израиль #палестина #оливки #выселение #геноцид #оккупация #оккупированныетерритории #палестинскиесемьи #окружающаясреда #oliveharvest #традиции #ближнийвосток #конфликт #визуализация #уничтожениедеревьев