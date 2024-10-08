Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин 8 октября объявили о заключении соглашения, согласно которому с 1 января 2025 года российские пограничники будут выведены с армяно-иранской границы.

В соответствии с соглашением, армянские пограничники возьмут на себя полную эксплуатацию границы с Ираном, а также будут участвовать в охране границы с Турцией наряду с существующими российскими силами.

С 1992 года границы Армении с Турцией и Ираном, согласно двустороннему договору между Москвой и Ереваном, охранялись исключительно войсками РФ.

Это событие сигнализирует об изменении схемы обеспечения безопасности Армении, о чем было достигнуто соглашение в мае, когда лидеры двух стран решили, что российские войска будут выведены из некоторых регионов Армении.

Это происходит на фоне того, что Ереван все больше отдаляется от своего давнего союзника после недовольства ролью возглавляемой Москвой ОДКБ во время Второй Карабахской войны.

Власти Армении критикуют Россию за неспособность предотвратить стремительное наступление Азербайджана, которое в итоге привело к восстановлению контроля над регионом после почти трех десятилетий оккупации.

После военного успеха Азербайджана сепаратистское правительство этнических армян в Карабахе распалось, что привело к дальнейшим обсуждениям между Ереваном и Баку по установлению прочного мира.

8 октября на саммите СНГ в Москве Пашинян заявил, что Армения готова подписать проект мирного соглашения с Азербайджаном до конца месяца.

Предлагаемое соглашение включает в себя взаимное признание территориальной целостности, обязательство воздерживаться от территориальных претензий, соблюдение принципа невмешательства и установление дипломатических отношений, что знаменует собой потенциальное разрешение давнего конфликта между ожесточенными соперниками.

По мнению экспертов, это станет важным шагом к стабилизации ситуации в регионе после многих лет напряженности.