ПОЛИТИКА
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Соратник Трампа: «немцы и другие» восстановят Украину
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Вэнс предложил Украине отдать территории, отказаться от НАТО и восстанавливать экономику за счет Германии «и других»
Соратник Трампа: «немцы и другие» восстановят Украину
Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс / Фото: AP / Others
8 октября 2024 г.

Издание The American Conservative обратило внимание на предложения соратника Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса о формуле окончания войны в Украине. Он изложил некоторые пункты своего плана в интервью ютуб-блогеру Шону Райану.

Согласно «плану Вэнса», оккупированные на сегодняшний день украинские территории должны отойти РФ, а Киев — получить гарантии суверенитета.

При этом Украина обязуется принять «нейтралитет» и оставить притязания на вступление в НАТО.

Республиканский кандидат в вице-президенты также полагает, что послевоенное восстановление Украины стоило бы возложить не на Россию, а на Германию и «другие» страны.

«Вероятно, это будет выглядеть так: нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной превратится в демилитаризованную зону, сильно укрепленную, чтобы русские не вторглись снова», — сказал он.

«Украина остается независимым суверенитетом. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета. Она не вступает в НАТО и некоторые другие союзные институты. Немцы и другие должны финансировать восстановление Украины», — добавил политик.

Вэнс также заявил, что дальнейшие расходы, связанные с войной в Восточной Европе неприемлемы ни для ЕС, ни для США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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