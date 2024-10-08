Издание The American Conservative обратило внимание на предложения соратника Дональда Трампа и его кандидата в вице-президенты США Джей Ди Вэнса о формуле окончания войны в Украине. Он изложил некоторые пункты своего плана в интервью ютуб-блогеру Шону Райану.

Согласно «плану Вэнса», оккупированные на сегодняшний день украинские территории должны отойти РФ, а Киев — получить гарантии суверенитета.

При этом Украина обязуется принять «нейтралитет» и оставить притязания на вступление в НАТО.

Республиканский кандидат в вице-президенты также полагает, что послевоенное восстановление Украины стоило бы возложить не на Россию, а на Германию и «другие» страны.

«Вероятно, это будет выглядеть так: нынешняя линия разграничения между Россией и Украиной превратится в демилитаризованную зону, сильно укрепленную, чтобы русские не вторглись снова», — сказал он.

«Украина остается независимым суверенитетом. Россия получает от Украины гарантию нейтралитета. Она не вступает в НАТО и некоторые другие союзные институты. Немцы и другие должны финансировать восстановление Украины», — добавил политик.

Вэнс также заявил, что дальнейшие расходы, связанные с войной в Восточной Европе неприемлемы ни для ЕС, ни для США.