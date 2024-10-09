Турция заблокировала доступ к популярной платформе Discord по решению первого мирового суда Анкары. Инициатором блокировки выступила столичная прокуратура. Министр юстиции Йылмаз Тунч объяснил причины такого решения.

«По запросу прокуратуры Анкары, 1-й мировой уголовный суд Анкары принял решение о блокировке доступа ко всем публикациям социальной медиа-платформы Discord из Турции в связи с наличием достаточных подозрений в совершении преступлений «сексуальной эксплуатации детей и непристойности», предусмотренных статьей 8/1 Закона № 5651 «О регулировании публикаций в Интернете и борьбе с преступлениями, совершенными посредством таких публикаций», с удалением всего контента по указанным URL-адресам», — заявил министр.

Тунч подчеркнул решимость властей в защите молодежи: «Мы полны решимости защищать нашу молодежь и детей, которые являются гарантией нашего будущего, от преступного и вредного контента в социальных сетях и интернете. Мы никогда не допустим попыток подорвать основы нашей социальной структуры».

Ранее министр предупреждал о проверках в отношении нескольких соцсетей и возможных санкциях в случае неудаления запрещенного контента.

Discord — это популярная среди геймеров и IT-специалистов платформа, которая дает возможности для текстового, голосового и видеообщения в открытых и закрытых группах.

Примечательно, что незадолго до этого платформа была заблокирована в России по схожим причинам, включая распространение экстремистских материалов и детской порнографии.